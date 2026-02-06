Жителю Тбилисского района Кубани грозит 15 лет за убийство сожительницы

Прокуратура Краснодарского края направила в Тбилисский районный суд дело мужчины, который в ноябре 2025 года убил сожительницу и закопал ее тело. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Преступление произошло в середине ноября прошлого года. По данным следствия, между сожителями сложились враждебные отношения. В ходе одного из конфликтов мужчина нанес женщине смертельные травмы, а затем закопал ее тело. Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Сейчас он находится под стражей.

Прокурор Тбилисского района утвердил обвинительное заключение и передал материалы в суд. За совершенное преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Анна Гречко