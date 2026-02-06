На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра

МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение на 8 февраля из-за ливней и ветра с порывами до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Неблагоприятные погодные условия продлятся в течение суток. На реках черноморского побережья прогнозируют повышение уровня воды до опасных отметок.

Краснодарский центр гидрометеорологии сообщил, что с 9 по 10 февраля в регионе ожидаются интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега. На автодорогах возможен гололед.

Никита Бесстужев