На Кубани запустят цифровую платформу для контроля оборота алкоголя

Департамент потребительской сферы Краснодарского края совместно с региональными ведомствами разрабатывает единую цифровую платформу для упрощения лицензирования и контроля розничной торговли алкоголем. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Действующий процесс проверки размещения торговых точек требует длительных согласований. Как отметили в пресс-службе регионального департамента потребсферы, это повышает риск ошибок.

Новая платформа объединит информацию обо всех объектах розничной продажи алкоголя и о социальных, образовательных и спортивных учреждениях. Система автоматически проверит соблюдение дистанционных ограничений.

«Наша задача перейти от ручного контроля к цифровому. Заявителю достаточно подать заявку, а система мгновенно определит, соответствует ли расположение объекта требованиям. Это избавит представителей бизнеса и власти от дополнительных согласований»,— заявил руководитель регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

Разработчики интегрируют данные от всех участников процесса. После запуска системы Краснодарский край станет одним из первых регионов с цифровизированным контролем оборота алкоголя.

Как писал «Ъ-Кубань», полиция Краснодарского края в ходе работы по противодействию незаконному обороту подакцизных товаров и азартным играм в 2025 году изъяла из оборота более 400 тыс. литров фальсифицированного алкоголя.

Никита Бесстужев