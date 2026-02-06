Двое жителей Адыгеи остаются в больнице после атаки ВСУ

Семь из девяти госпитализированных жителей аула Новая Адыгея выписаны из больницы, двое продолжают лечение в удовлетворительном состоянии после атаки беспилотника 20 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

Пострадавшие получают помощь в пункте временного размещения на базе отдыха «Шапсуг». Там находятся 18 человек, включая четверо детей. Специалисты Тахтамукайского комплексного центра соцобслуживания населения постоянно дежурят в ПВР, обеспечивая жителей питанием, средствами гигиены и постельным бельем. С эвакуированными работают психологи.

Удар беспилотника 20 января вызвал пожар в многоквартирном доме и на парковке. Пострадали 13 человек, повреждения получили 30 жилых домов. На следующий день девятерых жителей доставили в больницу.

К 2 февраля проверили 1,3 тыс. квартир, более 1 тыс. нуждаются в восстановлении. В наиболее пострадавшем корпусе 15 отремонтировали кровлю, заменили двери и завершают кладку балконов. Работы во всех поврежденных домах займут до пяти недель.

По уточненным данным, повреждения получили 172 транспортных средства, 27 из них сгорели. Ранее сообщалось о 92 пострадавших автомобилях. Власти региона утвердили компенсации: при частичном ущербе — до 500 тыс. руб., при полной утрате — до 1 млн руб.

Никита Бесстужев