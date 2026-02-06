ГК ТОЧНО дарит кладовку при покупке квартиры

Только в феврале 2026 года при покупке двухкомнатной квартиры в крупнейших проектах застройщика в Краснодарском крае клиенты получают кладовое помещение в подарок.

Предложение ориентировано на покупателей, которые планируют улучшение жилищных условий и рассматривают просторные лоты в мкр. «Родные Просторы» и ЖК «Первое место». Собственная кладовая – необходимый атрибут для комфортной жизни. Умное пространство для хранения подходит для спортивного инвентаря, материалов для хобби или автоаксессуаров. Это также идеальное решение для семей с детьми, которое позволит удобно хранить игрушки, сезонную одежду, габаритные коляски, не перегружая жилую площадь.

Полезное дополнение к квартире без переплат клиенты ГК ТОЧНО – самого надежного девелопера России – могут получить при покупке квартиры до 28 февраля.

Комплекс предложений включает кладовые от 3 до 5 кв.м. и распространяется на:

двухкомнатную квартиру площадью 63 кв.м в литере № 16 в мкр. «Родные Просторы».

двухкомнатную квартиру площадью 64 кв.м в ЖК «Первое место».

Напомним, что самодостаточный микрорайон «Родные Просторы» рассчитан на 28 тыс. человек и расположен в пос. Знаменский. Один из самых титулованных проектов ТОЧНО площадью 44,3 га включает 29 разновысотных домов от 9 до 24 этажей, а также насыщенную инфраструктуру: три детских сада, школу, храм, поликлинику, фитнес-центр, а также рекреационный парк для велопрогулок и занятий спортом, активного семейного досуга. Уже реализованы I и II очереди проекта, сдача III-го этапа запланирована на весну 2026 года.

ЖК «Первое место» – масштабный район площадью более 71 га, который ТОЧНО возводит в Новознаменском. Современный комплекс комфорт-класса включает 31 дом высотой от 9 до 18 этажей и призван сформировать новый силуэт города. Проект не раз отмечали в рейтингах с наиболее развитой инфраструктурой региона – здесь запланированы шесть детских садов; две школы, детская и взрослая поликлиника; пешеходный бульвар «Круг семьи»; спортивные площадки, кафе и рестораны, салоны красоты, многоуровневый паркинг и многое другое. Запланировано, что первые резиденты получат ключи уже в 2026 году.

Оба проекта – крупнейшие жилые комплексы, которые возводятся в агломерации «Новый Краснодар» на северо-востоке краевой столицы. Сюда в будущем планируется перенести деловой и административный центр города – начало реализации амбициозного плана подтвердил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе прямой линии в декабре 2025 года. Концепция развития северо-восточной части города предполагает строительство более 5 млн кв. м жилых квартир и около 1 млн кв. м офисных и торговых площадей, с прогнозируемой численностью жителей 200 тыс. человек.

Сроки действия акции: с 01.02.26 по 28.02.26 г.

