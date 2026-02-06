На пляжах Анапы не обнаружили загрязнений мазутом

В Анапском и Темрюкском районах за прошедшую неделю не зафиксировали новых выбросов нефтепродуктов. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Мониторинг береговой линии в период с 29 января по 6 февраля не продемонстрировал загрязнений мазутом в Анапе и Темрюкском районе. Осмотр побережья проводится в ежедневном режиме.

В оперштабе подчеркнули, что за состоянием прибрежной полосы продолжают следить сотрудники «Кубань-СПАС».

Ранее новый мэр Анапы Светлана Маслова заявила, что восстановление пляжей курорта является главной задачей. Она выразила надежду, что в 2026 году в Анапе состоится традиционный туристический сезон.

София Моисеенко