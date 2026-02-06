В Ярославской области открыли памятную доску погибшему на СВО председателю суда

В Ярославской области установили мемориальную доску председателю Даниловского районного суда Юрию Аканееву, погибшему на СВО 7 февраля 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Супруга Юрия Аканеева, его дочь и начальник управления Судебного департамента области Александр Афанасьев открыли мемориальную доску на здании суда в преддверии годовщины гибели.

«Память погибшего почтили минутой молчания. Мероприятие не оставило равнодушными никого из участников. Выступающие отметили, что Юрий Семенович проявлял высочайший профессионализм и исключительные человеческие качества, умел расположить к себе людей и подчиненных, вникал в проблемы и беды каждого, кто к нему обращался, был по-отечески внимательным и заботливым руководителем»,— рассказали в пресс-службе областного суда.

Господину Аканееву было 62 года, он родился в городе Пошехонье Ярославской области. Срочную службу провел в Афганистане, был награжден медалями «За отличие в охране государственной границы СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» и «70 лет Вооруженных сил СССР». Служил в Чечне в должности коменданта Октябрьского района в городе Грозный. 13 лет прослужил в правоохранительных органах, с 2001 года был судьей Даниловского суда, с 2014 года — возглавлял его. В 2024 году ушел в отставку и отправился добровольцем на СВО.

«Для военной службы пригоден. Больше здесь находиться не могу. Причины решения говорить не буду, но хочу, чтобы люди знали, что принял я его самостоятельно. Все эти месяцы, пока идет СВО, я не находил себе места. Ведь за плечами Афганистан и Чечня. Я должен быть там, в зоне СВО»,— пояснял Юрий Аканеев в интервью газете «Северянка».