Дорогу в Хостинском районе Сочи восстанавливают после просадки грунта

В Хостинском районе Сочи засыпали более 60 куб. м инертных материалов для устранения просадки дорожного полотна. Восстановительные работы проводят сотрудники районной администрации совместно с представителями территориального общественного самоуправления Ахун, сообщает городской МЦУ.

Во время ночного мониторинга специалисты обнаружили дополнительную осадку грунта под покрытием. Это потребовало повторной засыпки образовавшейся полости инертными материалами для стабилизации основания и предотвращения дальнейших деформаций.

Работы выполняются поэтапно с учетом фактического состояния основания. Для восстановления участка задействованы четыре единицы спецтехники: манипулятор-погрузчик, трактор и два самосвала. Техника обеспечивает непрерывную доставку, распределение и уплотнение материалов.

Представители администрации Хостинского района сообщили, что восстановление проезда находится под постоянным контролем профильных служб. Специалисты на месте оценивают состояние покрытия и корректируют объемы работ в зависимости от ситуации. Участие ТОС обеспечивает координацию действий и взаимодействие с местными жителями.

Как писал «Ъ-Кубань», в Адлерском районе Сочи из-за ливней сошел селевой поток, перекрывший дорогу к канатной станции на участке длиной 1,3 км. Оползневая активность зафиксирована еще в нескольких местах города.

Никита Бесстужев