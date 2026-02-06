Сергей Шишкарев планирует приобрести 49% акций в УК «Дело» у «Росатома»

Сергей Шишкарев, основатель и совладелец ГК «Дело», подал в ФАС ходатайство о приобретении 49% доли в управляющей компании «Дело», сообщает “Ъ”. Эти 49% принадлежат «Росатому».

Информация о намерениях Сергея Шишкарева появилась в СМИ после того, как факт подачи соответствующего документа «Ъ» подтвердил представитель бизнесмена. В «Росатоме», ФАС и ГК «Дело» отказались от комментариев по поводу сложившейся ситуации.

В настоящее время на рассмотрении Федеральной антимонопольной службы также находится ходатайство о выкупе 1% УК «Дело» у структуры «Трансмашхолдинга» (ТМХ). Пакет ранее передали ТМХ в рамках соглашения о трехстороннем партнерстве в декабре 2024 года. В рамках сделки было предусмотрено, что «Трансмашхолдинг» получит право назначить генерального директора УК «Дело», им стал Алексей Лебедев. Продолжение партнерских отношений зависело от договоренностей о выходе одного из участников из капитала компании.

По информации «Ъ», в конце 2025 года стороны сделки не согласовали условия из-за разногласий в цене активов. Алексея Лебедева не переизбрали генеральным директором в январе 2026 года на внеочередном собрании акционеров.

«Росатом» вошел в капитал ГК «Дело» в 2019 году, приобретя 30% УК «Дело», уже в 2022 году госкорпорация увеличила долю до 49%. Основателю ГК «Дело» Сергею Шишкареву принадлежит 50% компании.

Кристина Мельникова