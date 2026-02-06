В Новороссийске ограничат движение из-за ночного полумарафона

В ночь на 7 февраля в Новороссийске с 01:00 до 03:30 ограничат движение всех видов транспорта из-за проведения ночного полумарафона «Малая земля». Об этом напомнили в городском МЦУ.

Ограничения коснутся района мемориала Малая земля, где пройдет церемония открытия соревнований. Также будет перекрыт участок на путях следования участников забега.

Старт полумарафона начнется от Малой земли через сквер 75-летия Победы к памятникам комплекса «Долина смерти» в Мысхако. Затем спортсмены направятся на площадь Героев, пробегут в районе памятников «Торпедный катер» и «Передний край обороны Малой земли». Финишируют участники на Малой земле, где состоится церемония награждения.

Никита Бесстужев