На Дону объем научных исследований составил 37,6 млрд рублей

В Ростовской области в научной деятельности задействованы 5 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Ростовстатом.

Среди ученого сообщества высокую квалификацию имеют 22% специалистов: 239 докторов и 872 кандидата наук. Всего в научных исследованиях и разработках участвуют более 11 тыс. человек.

Уточняется, что большинство исследователей работают в сфере технических наук — более 62%. Почти четверть занимается естественно-научными направлениями. Около 10% специалистов трудятся в области сельскохозяйственных и общественных наук. Менее представлены медицинское (2,3%) и гуманитарное (2%) направления.

Научная деятельность в регионе сосредоточена в 86 крупных и средних организациях. Среди них научно-исследовательские институты (28), высшие учебные заведения (30), конструкторские организации и научно-технические подразделения предприятий.

Объем работ научно-исследовательских организаций за 2024 год составил 37,6 млрд руб. Основным источником финансирования остается государство — более 52% от общего объема. Значительную долю составляют расходы предпринимательского сектора (31,8%) и собственные средства организаций (13,5%).

Донской научный корпус на 61% состоит из мужчин. При этом он остается молодым: треть исследователей — люди моложе 35 лет.

Константин Соловьев