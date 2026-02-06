В Дагестане из-за сброса отходов в ливневую канализацию закрыли мясной цех

В Махачкале суд временно остановил работу мясного цеха «Гебамит», расположенного в п. Семендер. Причиной стало нарушение санитарных норм. Предприятие сливало отходы животноводства в ливневую канализацию, что представляло угрозу загрязнения источников питьевой воды и могло вызвать вспышки инфекционных заболеваний. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора республики.

В ведомстве отметили, что исковое заявление с требованием признать деятельность ООО «Мясной цех "Гебамит"» противоправным направлено в Кировский районный суд Махачкалы. Истец просил обязать предприятие устранить нарушения, приостановив на это время деятельность цеха.

Исковые требования удовлетворены судом в полном объеме, и материалы дела готовятся к передаче в службу судебных приставов для его исполнения.

Наталья Белоштейн