В Геленджике направят 279 млн рублей на капремонт 12 домов

В Геленджике запланировали капитальный ремонт 12 многоквартирных домов в 2026 году. На эти цели выделят около 279 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Перечень зданий для ремонта составили после обследования многоквартирных домов. В список вошли адреса в Геленджике, Архипо-Осиповке и Кабардинке.

В программу включены следующие объекты: улица Пушкина, 3; улица Грибоедова, 15 и 21; микрорайон Парус, 4; переулок Восточный, 36 и 38 в Геленджике. В Кабардинке отремонтируют дома по адресам: улица Пролетарская, 13к5; улица Школьная, 21; улица Дружбы, 2; улица Спортивная, 18А. В Архипо-Осиповке работы проведут в здании на улице Вишневая, 35Б.

Представитель Фонда капитального ремонта Евгений Тяжельников заявил, что в 2027 году объем финансирования составит 352 млн руб. Его слова процитировал глава курорта Алексей Богодистов.

Никита Бесстужев