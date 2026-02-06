Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Советском районе Ростова завершен ремонт теплотрассы

В Ростове-на-Дону коммунальщики завершили ремонт теплотрассы на пересечении пр. Коммунистический, 12/1 и 202/1, из-за порыва которой без отопления и горячей воды остались 14 многоквартирных домов в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Дефекты устранены. Теплотрассы заполнены. Информация о необходимости подключения домов передана в управляющие организации»,— говорится в сообщении муниципалитета.

В случае отсутствия горячей воды или отопления после завершения ремонтных работ, потребителям необходимо обращаться в свою управляющую компанию.

Наталья Белоштейн

