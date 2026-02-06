У ярославцев изъяли квадроцикл и мотоцикл за пьяное вождение

У жителей Ярославской области изъяли квадроцикл Sharmax, мотоцикл Racer RC250-CS и автомобиль Renault за вождение в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Правонарушителей выявили сотрудники ГИБДД. В отношении водителей были возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ (управление ТС в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Средства передвижения нарушителей были изъяты, впоследствии приставы передали транспорт в доход государства. Мотоцикл, квадроцикл и автомобиль продадут с торгов, деньги пойдут в бюджет.

Алла Чижова