Компания «О3» завершит строительство завода в Новочеркасске в конце 2026 года

В ОЭЗ «Ростовская» в Новочеркасске в 2025 году завершено строительство здания первого корпуса завода донского производителя защитных покрытий и красок ООО «Компания О3». Все строительные работы на объекте будут полностью завершены к концу 2026 года. Об этом сообщил «Эксперт. Юг» со ссылкой на информацию компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В компании отметили, что открытие нового завода позволит увеличить мощности на 12 тыс. т. В 2026 году инвестирование в расширение производства и инфраструктуры будет продолжено.

В 2025 году компания увеличила выручку до 5 млрд руб. Кроме того, она начала свою деятельность в Казахстане, а численность сотрудников возросла на 36%.

Компания «О3-Коутингс» начала свою деятельность в Ростовской области в 2020 году со строительства завода в Азове. За пять лет компания инвестировала более 600 млн руб. в модернизацию этого предприятия.

Соглашение о строительстве производства в особой экономической зоне «Ростовская» в Новочеркасске было подписали на международном промышленном форуме «Иннопром-2025».

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», строительство производственного здания завода в ОЭЗ площадью 1,5 тыс. кв. м должно завершиться полностью к началу четвертого квартала 2026 года. А пусконаладочные работы должны быть завершены в третьем квартале 2026 года. Общий объем инвестиций в завод составляет 500 млн руб.

Наталья Белоштейн