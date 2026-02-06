«Ъ»: Сергей Шишкарев хочет выкупить принадлежащую «Росатому» долю ГК «Дело»

Основатель и совладелец ГК «Дело» Сергей Шишкарев подал в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении 49% в управляющей компании «Дело», принадлежащих госкорпорации «Росатом». Об этом “Ъ” стало известно из документа от 5 февраля, факт подачи которого подтвердил представитель господина Шишкарева. В самой группе «Дело», «Росатоме» и ФАС от комментариев воздержались.

Кроме того, на рассмотрении антимонопольного ведомства находится ходатайство о выкупе 1% УК «Дело» у структуры «Трансмашхолдинга» (ТМХ). Ранее этот пакет был передан ТМХ в рамках соглашения о трехстороннем партнерстве, заключенного в декабре 2024 года. Сделка предусматривала также право ТМХ назначать генерального директора УК «Дело», которым стал Алексей Лебедев, однако продолжение партнерства зависело от договоренностей о выходе одного из участников из капитала компании. По данным “Ъ”, к концу 2025 года стороны не смогли согласовать условия из-за разногласий в оценке доли «Росатома», после чего соглашение фактически было свернуто. В январе 2026 года Алексей Лебедев не был переизбран гендиректором на внеочередном собрании акционеров.

«Росатом» вошел в капитал группы «Дело» в 2019 году, приобретя 30% УК «Дело», а в 2022 году увеличил долю до 49%. Сейчас Сергею Шишкареву принадлежит 50% компании. Сам факт подачи ходатайств в ФАС не означает завершения переговоров о выкупе долей: по словам источника “Ъ”, обсуждение оценки пакета продолжается. По информации собеседников издания, разногласия остаются существенными: ранее «Росатом» оценивал 50% УК «Дело» примерно в 20 млрд руб., тогда как сторона Сергея Шишкарева настаивала на значительно более высокой стоимости. Официально эти оценки стороны не комментируют.