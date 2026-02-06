В Геленджике проведут капремонт в 12 домах за 279 млн рублей

В план капитального ремонта на 2026 год в Геленджике включили 12 многоквартирных домов. На проведение работ выделили порядка 279 млн руб., о чем сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.

Список многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, сформировали по результатам обследования МКД. В перечень попали адреса в Геленджике, Архипо-Осиповке и Кабардинке.

ул. Пушкина, 3 (Геленджик)

ул. Грибоедова, 15 (Геленджик)

микрорайон Парус, 4 (Геленджик)

пер. Восточный, 38 (Геленджик)

ул. Грибоедова, 21 (Геленджик)

пер. Восточный, 36 (Геленджик)

ул. Пролетарская, 13к5 (Кабардинка)

ул. Школьная, 21 (Кабардинка)

ул. Дружбы, 2 (Кабардинка)

ул. Спортивная, 18А (Кабардинка)

ул. Вишневая, 35Б (Архипо-Осиповка)

В 2027 году объем финансирования на производство капитального ремонта в Геленджике составит 352 млн руб. Об этом заявил представитель Фонда капитального ремонта Евгений Тяжельников, его слова процитировал мэр курорта Алексей Богодистов.

София Моисеенко