На Ставрополье возбудили дело из-за ущерба 108 млн рублей при разрытии почвы

В Александровском районе возбудили уголовное дело в отношении госучреждения, которое незаконно добывало песчаники на сельскохозяйственных землях. Ущерб экологии оценили в 108 млн руб., сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Проверка показала, что организация вела незаконную добычу песчаников на участках сельхозназначения. В результате деятельности произошло загрязнение почвы, снятие и перекрытие плодородного слоя. Кроме того, на территории месторождений складировались отходы. Нарушения затронули два земельных участка общей площадью свыше 52 тыс. кв. м.

Материалы проверки переданы в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Константин Соловьев