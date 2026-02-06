Руководство парка Гагарина через суд требует выселить пейнтбольный клуб

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск муниципального автономного учреждения «Центральный парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина» к ООО «РПК», которое владеет пейнтбол-клубом. Истец требует обязать ответчика демонтировать и вывезти свое имущество с территории парка, сообщает пресс-служба суда.

Заявление подано 3 февраля. Предварительное заседание назначено на 15 апреля.

ООО «РПК» зарегистрировано в Челябинске в 2008 году. Компания занимается деятельностью в области спорта, владеет одноименным пейнтбол-клубом, расположенным по адресу: улица Коммуны, 100 в парке имени Гагарина. По данным «СПАРК-Интерфакс», собственниками являются Андрей и Ольга Мезяевы, каждому из них принадлежит по 50% доли ООО. Пост генерального директора занимает Олег Стадницкий. Согласно «СПАРК-Интерфакс», Андрей Мезяев также является президентом челябинской региональной общественной организации «Федерация пэйнтбола» и директором ООО «Икстлан».

В 2014 году природоохранная прокуратура установила, что Федерация пэйнтбола незаконно заняла территорию в городском бору, разместив там площадку для стрельбы. По мнению надзорного ведомства, предприниматели организовали клуб без разрешительной документации, а также самовольно возвели двухэтажное административное здание. Тогда сообщалось о том, что суд по иску природоохранного прокурора обязал Федерацию пэйнтбола покинуть территорию. Но пейнтбольный клуб до сих пор работает на территории парка.

