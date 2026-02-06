Сбербанк уступил 400-миллионный долг в деле о банкротстве Дмитрия Цапина

Сбербанк, инициировавший процедуру банкротства соучредителя нижегородской компании «Аэль-РТС инжиниринг» Дмитрия Цапина за невозврат 419 млн руб. по кредитам, переуступил право требования крупного долга. Как следует из картотеки арбитражных судов, долг переуступлен специализированному финансовому обществу «Фобос», которое занимается секьюритизацией малоликвидных активов.

Само ООО «Аэль-РТС инжиниринг» еще в 2023 году признали несостоятельным по признакам ликвидируемого должника.

Нижегородская компания ушла в банкротство, неудачно поработав по госконтрактам в Москве. В 2018 году она заключила договор с госучреждением «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) на услуги по предоставлению в аренду паркоматов, устанавливаемых на улицах Москвы. Однако позже госзаказчик решил в одностороннем порядке расторгнуть госконтракт, перестав по нему платить. Нижегородский подрядчик в суде признал незаконным односторонний отказ АМПП от договора и начал взыскивать средства с госзаказчика, однако в итоге эта ситуация обернулась крахом компании.

Кредитовавший проекты компании Сбербанк потребовал досрочно вернуть заемные средства и в 2023 году взыскал с «Аэль-РТС инжиниринг» и ее поручителей средства по нескольким кредитным договорам. В 2024 году Дмитрия Цапина, как поручителя, признали банкротом: суд ввел процедуру реализации имущества должника.

