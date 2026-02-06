Ростовская «Астон» получила вторую по размеру квоту на экспорт зерна

Минсельхоз распределил тарифную квоту на экспорт зерна объемом 20 млн тонн между 213 российскими компаниями на период с 15 февраля по 30 июня 2026 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на приказ ведомства.

По опубликованным данным, наибольшую долю получила компания «Грейн гейтс» — почти 3,6 млн тонн зерновых. Второе место заняла ростовская «Астон» с квотой более 2 млн тонн. Третью позицию занимает ООО «ОЗК трейдинг» с объемом 1,1 млн тонн.

Количество компаний, получивших доли в квоте, сократилось по сравнению с прошлым сезоном с 219 до 213.

Согласно информации на сайте Минсельхоза, экспорт зерна сверх тарифной квоты облагается вывозной пошлиной в размере 50%, но не менее 100 евро за тонну.

«Основную часть квоты распределили на базе таможенной статистики и заявлений экспортеров. Дополнительную часть разделят между компаниями, уже получившими долю, на основании заявок, поданных до 20 июня 2026 года»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко