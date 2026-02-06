Россия приостанавливает работу пунктов выдачи паспортов в Абхазии

Пункты оформления российских паспортов и водительских удостоверений в Абхазии приостанавливают работу. Решение связано с заявлениями абхазских парламентариев, которые ставят «под сомнение» законность работы этих пунктов, сообщили в посольстве России в республике.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Дипломаты отметили, что деятельность по выдаче паспортов РФ будет перенесена на российскую территорию. Пункты выдачи паспортов открыли в январе 2026 года, а кабинеты оформления российских водительских удостоверений работали с 2025-го.

На закрытом заседании Комитета по обороне и национальной безопасности Народного собрания Абхазии 4 февраля некоторые депутаты выразили недоумение «выдачей паспортов и водительских прав другого государства» и обратились в МВД республики с призывом остановить их работу. Примерно 95% жителей Абхазии имеют российское гражданство, а также гражданство Республики Абхазия.

Президент России Владимир Путин в июне 2025-го подписал указ, разрешающий оформление внутренних паспортов РФ в Абхазии и Южной Осетии до августа 2028 года. Весной 2025-го глава государства упростил процедуру получения российского гражданства и водительских прав для жителей Абхазии.

Никита Бесстужев