Ночью в Новороссийске ограничат движение транспорта

В связи с проведением ночного полумарафона «Малая Земля» в ночь с 6 на 7 февраля в Новороссийске ограничат движение всех видов транспорта. Об этом напомнили в МЦУ.

Ограничения движения вводятся с 01:00 до 03:30 7 февраля. Они будут распространяться на место церемонии открытия полумарафона (район мемориала «Малая Земля»), а также на пути прохождения этапов маршрута участниками забега.

Старт полумарафона начнется от Малой Земли через сквер 75-летия Победы к памятникам комплекса «Долина смерти» в Мысхако. После этого участники отправятся на площадь Героев, забег пройдет в районе памятников «Торпедный катер» и «Передний край обороны Малой Земли». Финиш полумарафона пройдет на Малой Земле, по его окончании состоится награждение спортсменов-участников.

София Моисеенко