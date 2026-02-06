Суд обязал волгоградское МУП выплатить 14,9 млн руб. за ущерб почве от сточных вод

Росприроднадзор Волгоградской области взыскал с МУП «ЖКХ Городищенского района» компенсацию за вред, причиненный почве, в размере 14,9 млн руб. Сброс сточных вод обнаружили в поселке Самофаловка. Пробы показали превышение концентрации нефтепродуктов и нитрат-ионов на площади 0,5 га, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: Нижне-Волжское Управление Росприроднадзора Росприроднадзор взыскал с МУП «ЖКХ Городищенского района» 14,9 млн ущерба за вред почве

Фото: Нижне-Волжское Управление Росприроднадзора

Юридическое лицо не выполнило требование о добровольном возмещении ущерба в установленный срок. Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области для принудительного взыскания.

Суд поддержал истца и обязал МУП «ЖКХ Городищенского района» возместить ущерб в полном объеме. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений. По результатам исполнительного производства МУП полностью выплатил компенсацию.

Марина Окорокова