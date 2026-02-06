Дельфин, «Идиот» и «Сказка о царе Салтане»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдет фестиваль исторической реконструкции «Зимнее солнце Аркаима», на котором горожан ждут танцевальные и театральные выступления, мастер-классы, лекции и выставки. На концертных площадках состоятся концерты Дельфина, групп «Лампабикт», «ПилОт» и KDRR. В театрах в рамках программы «Эхо» Большого детского фестиваля покажут спектакли «Чудик», «Сахарный человек», «Идиот», «Рыжее приключение Синдбада» и «Детство Чайковского». В кинотеатрах появятся фильмы «Первая», «Сказка о царе Салтане» и «Счастлив, когда ты нет».



Музыкант Дельфин (Андрей Лысиков)

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ



Фестивали

В МТС Live Холле и концертном зале ТРК «Таганай» 7 и 8 февраля пройдет третий фестиваль исторической реконструкции «Зимнее солнце Аркаима». Для гостей мероприятия подготовлена обширная развлекательная программа, включающая платные мастер-классы, лекции, танцевальные и театральные выступления, реконструкции обрядов. На первом этаже МТС Live Холла челябинцы смогут ознакомиться с ремеслами каменного и бронзового веков — наскальная живопись, металлургия, изготовление оружия и колесниц и многое другое, на втором — посмотреть выставку с историческими артефактами, копиями находок из архива музея-заповедника «Аркаим», а на третьем — посетить интерактивную площадку творческий лаборатории «Миксеръ», чтобы погрузиться в мир и историю Аркаима. 7 февраля площадки фестиваля работают с 14 до 20 часов, а 8 февраля — с 14 до 18. Стоимость билета 300 и 500 руб. 0+

Исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в 2025 году

Фото: Олег Кормильцев



Концерты

В Центре международной торговли 8 февраля выступит музыкант Дельфин (Андрей Лысиков). Творчество артиста включает инди-рок, экспериментальную музыку, пост-рок, глубокую лирику и самобытный стиль. Поклонников Дельфина ждет исполнение хитов и раритетных композиций из первых альбомов, сопровождающееся видеорядом и световыми спецэффектами. Стоимость билета от 4,3 тыс. до 7,8 тыс. руб. 16+

В концертном зале имени Прокофьева 11 февраля пройдет выступление Московского государственного симфонического оркестра, заслуженного артиста РФ Ивана Рудина и пианиста Владимира Вишневского. В программу вошли композиции Рихарда Вагнера, Сергея Рахманинова, Антонина Дворжака. Стоимость билета от 3 тыс. до 5 тыс. руб. 6+

В клубе Ozz 12 февраля пройдет концерт омской рок-группы KDRR. В этом году коллектив отмечает свое десятилетие. В программу концерта войдут лучшие песни группы и новые композиции. Стоимость билета от 1,6 тыс. до 2,5 тыс. руб. 16+

Лидер группы «Пилот» Илья Черт

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ



В «Максимилианс» 12 февраля состоится концерт рок-группы «Пилот». Коллектив приезжает в Челябинск в рамках тура, посвященного 15-летию альбома «Осень». Для поклонников группа исполнит песни «Осень», «Двор», «Путь к закрытым городам», «Перегоны» и многие другие песни из вышеуказанного альбома, а также раритетные песни «Цветные стекла», «Желтый дом» и «Где ты?». Стоимость билета от 2,7 тыс. до 5 тыс. руб. 18+

В клубе Ozz 13 февраля выступит инди-фолк-группа «Лампабикт». Музыканты презентуют новый альбом «Пни», посвященный природе зла и тому, что после него остается. Творчество «Лампабикта» сочетает в себе фольклорные мотивы и авторскую песню, наполненную меланхоличными мотивами и глубокой лирикой. Стоимость билета от 2,7 тыс. до 5 тыс. руб. 12+

Спектакли

С 9 по 15 февраля в Челябинске пройдет Большой детский фестиваль (БФД) со специальной программой «Эхо» под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова. В рамках мероприятия на театральных площадках города пройдут показы спектаклей, ставших лауреатами БДФ.

Народный артист Сергей Безруков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ



Так, в театре кукол имени Вольховского 10 февраля в честь фестиваля пройдет режиссерская лаборатория, в рамках которой представят эскиз «Чудик». Режиссер Кристиан-Даниэль Тихонов и художник Евдокия Курочкина создали историю о человеке, который не живет как «положено», а как получается — громко, неловко, смешно. Пока вокруг царит провинциальный порядок с четкими ролями и инструкциями, неудобный для мира человека пытается жить по-своему. Для посещения спектакля необходима предварительная запись через сайт театра. 12+

В театре драмы Наума Орлова 11 февраля также в рамках фестиваля представят спектакль «Сахарный человек». На сцену выйдут артисты Сургутского музыкально-драматического театра. Постановка рассказывает о девочке Эле, отца которой признают изменником родины. Ее вместе с матерью отправляют в лагерь в Киргизию, и теперь девочке нужно научиться жить в новых обстоятельствах и найти опору в ставшем жестоким мире. Стоимость билета от 300 до 1,3 тыс. руб.

12 февраля в театре драмы Наума Орлова покажут рэп-мюзикл по произведению «Идиот» Федора Достоевского. Московский рэп-театра перерабатывает классический текст русской литературы в современном стиле. Специально для спектакля было создано десять рэп-треков, передающих содержание романа. Стоимость билета от 400 до 1,2 тыс. руб. 16+

В театре кукол имени Вольховского в продолжение фестиваля 12 февраля пройдет спектакль «Рыжее приключение Синдбада». Артисты театра кукол Удмуртской Республики покажут зрелище по мотивам сказок «Тысяча и одна ночь». Только Синдбад предстает не мореходом, а лисенком, названным в его честь, которому также придется пережить незабываемые приключения. Стоимость билета от 500 до 1,5 тыс. руб. 6+

Театр кукол Удмуртии 13 февраля также покажет еще один спектакль — «Детство Чайковского». Мудрый месье Дом расскажет о детстве композитора, как в его семье проходили музыкальные вечера, мадмуазель Пуговица посвятит зрителю в историю о том, как маленький Петя Чайковский научился дирижировать, а месье Рояль — как он стал гениальным композитором. Стоимость билета 500 руб. 12+

Выставки

В челябинском центре искусств открылась выставка натюрмортов «Тихая жизнь». На экспозиции представлены живописные и графические работы художников Челябинской области, малые скульптуры, арт-объекты, изделия декоративно-прикладного искусства и многое другое. Выставка работает до1 марта. Вход свободный.

Кино

В кинотеатрах Челябинска с 12 февраля можно посмотреть фильм «Сказка о царе Салтане». Это экранизация в стиле фэнтези одноименной классической сказки Александра Пушкина. По известному сюжету остановившийся в деревенском доме царь Салтан влюбляется в простую девушку Аннушку. Она выходит за правителя замуж и рожает ему сына. Из-за козней сестры и мачехи, царицу с ребенком запечатывают в бочку и бросают в океан. Главные роли сыграли Павел Прилучный и Лиза Моряк. 6+

В челябинских кинотеатрах 12 февраля также появится фильм «Первая». Главный герой, который еще ни разу не был влюблен, на фоне множества забот встречает взбалмошную Алису, которая переворачивает его мир с ног на голову. Студент пытается сохранить ночной клуб, доставшийся ему от родителей, и разобраться с первыми настоящими чувствами. Главные роли сыграли Олег Савостюк и Ирина Новиченко. 16+

Актриса Александра Бортич

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ



В кинотеатрах с 12 февраля также выйдет в прокат фильм «Счастлив, когда ты нет». Главные герои — Евгений и Евгения — обладатели не только одинаковых имен, но и тяжелых характеров и сложностей в личной жизни. Он влюблен в невесту лучшего друга, а она завела роман с начальником. Случайно встретившись на вечеринке, Евгения и Евгений проникаются полной антипатией друг к другу, что не помешало им в итоге завести отношения. Главные роли сыграли Александра Бортич и Гоша Токаев. 18+

