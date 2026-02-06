На Ставрополье объяснили падение доверия к банкам блокировками карт

В Северо-Кавказском федеральном университете объяснили снижение доверия россиян к банкам непрозрачностью алгоритмов блокировки карт и отсутствием оперативной обратной связи с клиентами при подозрительных операциях. Мнение эксперта приводят в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам доктора физико-математических наук Михаила Бабенко, российские финансовые учреждения начали приостанавливать работу карт граждан из-за нестандартного поведения. Как пояснил специалист СКФУ, современные банковские алгоритмы создают персональные цифровые профили клиентов и реагируют на статистические и поведенческие отклонения от обычных сценариев.

«С точки зрения теории информационной безопасности такой подход оправдан, поскольку он снижает вероятность успешных мошеннических атак. Вместе с тем подобные модели неизбежно обладают ненулевой вероятностью ложных срабатываний. Отсутствие прозрачных и публично определенных критериев отнесения операций к подозрительным превращает эти механизмы в „черный ящик” для пользователя»,— приводят в сообщении слова заведующего кафедрой вычислительной математики и кибернетики.

Таким образом, легитимные действия добросовестных клиентов могут быть временно заблокированы, что указывает на системную проблему поиска баланса между уровнем защиты и удобством использования финансовых сервисов.

Константин Соловьев