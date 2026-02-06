Доходы бюджета Республики Крым в 2025 году выросли на 21,5%

Доходы консолидированного бюджета Республики Крым по итогам 2025 года составили 301,7 млрд руб., что на 21,5% превышает показатель 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство финансов региона. Расходы бюджета составили 313,7 млрд руб., дефицит в 12 млрд руб. был покрыт остатками на едином казначейском счете.

Как отметила заместитель председателя совета министров — министр финансов Ирина Кивико, план по доходам выполнен на 104,4%, по расходам — на 99,2%. Налоговые поступления составили 123,3 млрд руб. (рост на 17,4%), неналоговые доходы — 37,5 млрд руб. (рост 37,4%), безвозмездные поступления из федерального бюджета — 140,9 млрд руб.

Депутаты Госсовета утвердили бюджет на 2026 год с доходами 241,5 млрд руб. и расходами 245,4 млрд руб., дефицит планируется на уровне 3,9 млрд руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что основными источниками пополнения казны Крыма стали подоходный налог с физических лиц, налог на прибыль организаций, акцизы, а также платежи при упрощенной системе налогообложения. По словам главы региона Сергея Аксенова, стабильной финансовой базе способствует эффективная налоговая политика и улучшение условий для создания бизнеса.

Никита Бесстужев