В Ростове устранили дефект на теплотрассе, оставивший четыре дома без тепла

В Ростове устранили дефект на теплотрассе на ул. Мильчакова, который утром оставил без отопления жителей четырех многоквартирных домов. О происшествии сообщила министр регионального министерства ЖКХ Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации госпожи Пшеничной, из-за повреждения теплосети временно прекратилась подача тепла в дома по адресам: пр. Стачки, 198а, 200, 202, и ул. Мильчакова, 3.

Ликвидацией аварии занималось ООО «Ростовские тепловые сети». Изначально восстановление теплоснабжения планировалось к 19:00.

По данным на 14:00, повреждение устранено, магистраль находится в процессе заполнения.

Валентина Любашенко