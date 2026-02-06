В Ростове-на-Дону направили в суд дело о 130 эпизодах наркоторговли

В Ростове-на-Дону завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летней местной жительницы, обвиняемой в 130 эпизодах незаконного оборота наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Следствие считает, что обвиняемая пыталась организовать сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах, а для этого использовала систему тайников-закладок на территории города.

Полицейские изъяли более 120 гр. психоактивных веществ, включая синтетические наркотики. Кроме того, правоохранители обнаружили приспособления для фасовки и хранения наркотиков: весы, мотки изоленты и множество упаковочных пакетов.

Женщине предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса: 29 эпизодов по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), п. г ч. 4 ст. 228.1 (распространение наркотиков) и 101 эпизод по ч. 3 ст. 30, п. а и б ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, подозреваемая была задержана 17 октября 2025 года. Она проживала в Ростове-на-Дону, но зарегистрирована была в Куйбышевском районе Ростовской области.

Уголовное дело передали в Ленинский районный суд донской столицы. Отмечается, что фигурантке грозит до 20 лет заключения. Источник также отметил, что остальные участники схемы распространения наркотиков устанавливаются.

Константин Соловьев