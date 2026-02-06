Директора таганрогского «Микс Руф» осудили за хищение средств оборонзаказа

Генеральный директор ООО «Микс Руф» (Таганрог) Виктор Попов приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима за хищение 22 млн руб. при выполнении гособоронзаказа Минобороны России в Приморском крае (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета России.

По данным следствия контракт на выполнение строительно-монтажных работ в здании детского сада в с. Сергеевка Приморского края между Минобороны и ООО «Микс Руф» был заключен в 2023 году. Обязанности по его исполнению возлагались на Попова.

В 2024 году господин Попов, действуя в составе организованной группы, представил фиктивные документы о выполненных работах и лично похитил 22 млн руб.

«Совместно с соучастниками Попов совершил хищение на общую сумму 70 млн рублей. В результате преступления условия многомиллионного контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере»,— говорится в сообщении ведомства.

Кроме основного срока, суд взыскал с Виктора Попова 69,8 млн руб. в пользу Минобороны России.

Согласно данным портала kartoteka.ru, ООО «Микс Руф» зарегистрировано 17 сентября 2019 года в Таганроге. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Учредителем и генеральным директором является Виктор Попов. Уставный капитал ООО составляет 10 тыс. руб.

