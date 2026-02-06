Дагестан в 2025 году обеспечил треть производства молока в СКФО

Дагестан произвел 977 тыс. т молока в 2025 году и занял лидирующую позицию в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), обеспечив треть от общего объема 3,1 млн т. Минсельхозпрод республики сообщил об этом в своем Telegram-канале, подчеркнув лучший результат среди всех регионов округа.

Фермеры республики нарастили производство на фоне роста инвестиций в аграрный сектор ЮФО и СКФО, что отметил Банк России в аналитическом отчете «Региональная экономика» за прошлый год.

Республика выделилась и по мясу и яйцам: дагестанские животноводы дали 276 тыс. т мяса (четверть от 1,1 млн т по СКФО) и 255 млн яиц (из 1,17 млрд по округу). Дагестан обогнал Кабардино-Балкарию (619,9 тыс. т молока) и Ставропольский край (595,4 тыс. т). Рост продолжается из года в год: в 2024-м Дагестан выдал 952 тыс. т молока (+3% к 2023-му), 270 тыс. т скота и птицы в живом весе (+5%) и 254 млн яиц (+7%), как указывает Milknews со ссылкой на отраслевые данные.

Таким образом, Дагестан приблизился к 1 млн т молока и сохранил лидерство, опираясь на те же официальные итоги. Фермеры наращивают объемы благодаря новым фермам и господдержке. Этот успех укрепляет продовольственную безопасность СКФО и открывает экспортные перспективы для региона. Фермеры продолжают модернизировать хозяйства, опираясь на федеральные программы и местные инициативы.

Станислав Маслаков