Двух жителей Дагестана обвинили в финансировании терроризма

Южный окружной военный суд рассмотрит дело двух жителей Дагестана, обвиняемых в организации финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оперативниками установлено что, в 2022 и 2023 годах обвиняемые за пределами РФ создали иностранные компании, вошедшие в качестве ассоциативных членов в состав признанной нежелательной на территории России организации.

Позже фигуранты в одном из мессенджеров в сети Интернет создали каналы для сбора средств на приобретение дронов с тепловизорами для обеспечения деятельности запрещенной в России террористической организации.

Обвиняемые объявлены в федеральный и международный розыск. В отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Наталья Белоштейн