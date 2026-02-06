На Анапском шоссе в Новороссийске начали подсыпку ям

Дорожные службы Новороссийска начали подсыпать ямы на Анапском шоссе. Об этом сообщили в МЦУ города, призвав водителей к повышенной внимательности за рулем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В настоящее время специалисты МКУ «УРРАД» производят подсыпку ям в районе домов №68/2, 68Б, 70 и 84 на Анапском шоссе. В муниципальном центре управления Новороссийска подчеркнули, что работы проводятся для устранения дефектов дорожного покрытия в целях повышения безопасности движения.

Ранее заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков сообщал, что ямы на дорогах города образовались в связи с морозами и обильными осадками. В частности, на Анапском шоссе провал возник из-за разрушения верхнего и нижнего слоев дорожного покрытия.

Чиновник отметил, что по поручению мэра Андрея Кравченко в городе составили реестр всех образовавшихся ям, представляющих опасность для участников дорожного движения.

София Моисеенко