В Челябинской области выплаты молодым ученым на жилье увеличили до 2 млн рублей

Размер единовременной выплаты молодым ученым Челябинской области на приобретение жилья увеличен в этом году до 2 млн руб. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер на заседании регионального совета по вопросам высшего образования и науки, сообщает пресс-служба главы региона.

С 2021 года выплаты на покупку жилья получили 157 молодых ученых. С 2022 года ее размер составлял 1,5 млн руб.

На совете также обсудили основные направления научно-технологического развития региона, меры по укреплению кадрового потенциала, модернизацию инфраструктуры и расширение кооперации с промышленностью.

Губернатор поручил своим заместителям и участникам совета объявить отбор на предоставление грантов для создания еще трех региональных молодежных лабораторий, включиться в национальные проекты технологического лидерства, консолидировать ресурсы университетов и перезапустить работу совета ректоров вузов Челябинской области.

Сегодня молодежные лаборатории работают в Южно-Уральском и Челябинском государственных университетах, Магнитогорском техническом университете имени Г.И. Носова, Южно-Уральском аграрном и Южно-Уральском медицинском университетах.