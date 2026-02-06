Семья из пяти человек отравилась угарным газом на Ставрополье

Пять человек, включая двух детей, пострадали от отравления угарным газом в хуторе Красный Пахарь Ставропольского края. ЧП произошло поздней ночью, сообщили в МЧС региона.

Трое пострадавших доставлены в Минераловодскую районную больницу, где находятся под наблюдением медиков.

Спасательная служба призвала жителей региона установить датчики утечки газа. По словам специалистов, устройство непрерывно контролирует воздух на присутствие опасных концентраций природного, сжиженного или угарного газа.

В январе в Ставрополе шесть человек, включая ребенка, пострадали от отравления угарным газом из-за самовольного ремонта газового котла на улице Рязанской.

Тат Гаспарян