Чиновника из Кисловодска поместили в СИЗО по делу о злоупотреблении полномочиями

Решением Ленинского районного суда Ставрополя начальник отдела управления городского хозяйства и благоустройства администрации Кисловодска помещен под стражу на один месяц и 26 суток — до 29 марта 2026. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (п. п. «в, г» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант подписал акты выполненных работ в рамках выполнения условий муниципальных контрактов по благоустройству подземных пешеходных переходов в Кисловодске на 12 млн руб., зная, что их стоимость завышена.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн