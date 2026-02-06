Жительнице Дагестана поступило 8 тысяч спам-звонков за полмесяца

МТС защитила жителей Дагестана от 33 млн мошеннических и рекламных вызовов в 2025 году, при этом одной женщине поступило свыше 8 тыс. нежелательных звонков за полмесяца в декабре. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Цифровая система компании проанализировала нежелательные вызовы в республике за год. Количество заблокированных мошенников и спамеров выросло на 17% по сравнению с предыдущим годом. Общая продолжительность пресеченных разговоров составила 7,8 млн минут.

Дагестан занял второе место в России по длительности разговоров с роботами-спамерами — в среднем 14 секунд. Первое место принадлежит Приморскому краю с показателем 15 секунд.

В целом число рекламных и мошеннических вызовов в республике к концу года снизилось. Однако одна жительница стала объектом массированной атаки — с середины до конца декабря ей пытались дозвониться 8099 раз. В среднем на нее приходилось 368 попыток связаться ежедневно.

«Наши разработчики постоянно совершенствуют алгоритмы борьбы с нежелательными звонками. За прошедший год время, которое необходимо ИИ, чтобы выявить номер, который ведет себя подозрительно, снизилось в 6 раз. Кроме этого, вводятся дополнительные законы, нацеленные на борьбу с телефонным мошенничеством. Вкупе эти усилия делают общение по телефону более безопасным»,— прокомментировала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

Тат Гаспарян