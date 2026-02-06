Курганское УФАС оштрафовало СУЭНКО за завышение цены подключения к электросетям

Управление ФАС России по Курганской области назначило АО «СУЭНКО» штраф в размере 700 тыс. руб. за неправильное начисление фермерскому хозяйству платы за технологическое присоединение к электросетям. Компанию повторно привлекли к административной ответственности по ст. 9.21 КоАП РФ (нарушение правил технологического присоединения), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Жалобу на незаконные действия СУЭНКО в Курганское УФАС направило крестьянско-фермерское хозяйство «Золотое руно». По данным заявителя, компания неправильно рассчитала стоимость подключения энергопринимающих устройств на земельный участок сельскохозяйственного назначения. Ближайшая опора электросети необходимого заявителю класса напряжения находится на расстоянии около 20 м от границ участка, что позволяет отнести фермера к льготной категории и исключить включение расходов на строительство новых объектов электросетевого хозяйства в размер платы за технологическое присоединение.

«Несмотря на доводы СУЭНКО о техническом обосновании выбранного способа подключения, Курганское УФАС пришло к выводу, что действия сетевой организации образуют состав административного правонарушения. Эта позиция поддерживается разъяснениями ФАС России и судебной практикой с аналогичным предметом спора: Арбитражные суды и Верховный суд РФ подтвердили указанное толкование норм»,— сообщает УФАС.

Законность решения УФАС, в том числе назначенного компании наказания, подтвердил Арбитражный суд Курганской области.