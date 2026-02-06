Недвижимость и автопарк ОАО «Карачаевский ДРСУ» выставили на торги

Конкурсный управляющий объявил о продаже имущества обанкротившегося ОАО «Карачаевский дорожный ремонтно-строительный участок» за стартовую цену 19,15 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В единый лот входят 13 объектов недвижимости общей площадью свыше 2 тыс. кв. м, расположенных в ауле Верхний Каменномост Карачаевского района. Среди них — пилорама, гаражи, склады, навесы, контора и земельный участок площадью 15,6 тыс. кв. м.

Также в лот включены девять легковых и грузовых автомобилей марок КРАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ и Chevrolet Niva выпуска с 1991 по 2012 годы. Дополнительно продается спецтехника: трактор МТЗ-80, фронтальный погрузчик и автогрейдер.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Карачаевский ДРСУ» зарегистрировано в 1993 году в Карачаевском районе (КЧР). Компания занимается деятельностью по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. Финансовые показатели предприятия не опубликованы.

Цена будет снижаться на 5% каждые семь дней. Минимальная стоимость составляет 9,58 млн руб. Задаток равен 10% от начальной цены лота.

Победитель должен заключить договор купли-продажи в течение пяти дней и оплатить приобретенное имущество в течение 30 дней. Торги пройдут с 6 февраля по 24 апреля 2026 года.

Предприятие признано банкротом решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 28 ноября 2022 года.

Тат Гаспарян