В Ярославской области будут судить межрегиональную ОПГ за хищение никеля

В Первомайский районный суд Ярославской области направлено уголовное дело о мошенничестве в отношении трех жителей Московской и Ростовской областей, а также Дагестана, обвиняемых в хищении 20 тонн никеля. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвинение считает, что в июне 2024 года обвиняемые получили информацию о необходимости перевозки никеля в катодных листах с мурманского предприятия на челябинский завод. Схема совершения преступления была разработана после пробной поставки. Обвиняемые, выдавая себя за представителей транспортной компании, вошли в доверие к грузоотправителю и представителю службы, сопровождающей товар, и выполнили поставку никеля на двух грузовиках.

«Спустя несколько дней при транспортировке второй партии никеля массой 40 тонн по территории Ярославской области обвиняемые изменили маршрут одного из автомобилей и похитили находившийся в нем груз. В результате преступных действий похищено 20 тонн никеля на общую сумму свыше 45 млн руб.»,— сообщили в прокуратуре.

Подсудимым инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследованием занималось областное УМВД. Первый зампрокурора Ярославской области Алексей Путилов утвердил обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения.

«Санкция части 4 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы»,— уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

