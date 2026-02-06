В Крыму задержали подозреваемого в афере при обустройстве пляжей на 172 млн рублей

В Крыму сотрудники полиции задержали директора строительной компании по подозрению в поставках стройматериалов ненадлежащего качества для реконструкции набережной и пляжей Евпатории, причинивших ущерб на 172 млн руб. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД республики.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 41-летний житель Красногвардейского района выступал субподрядчиком по контракту на работы на набережной имени Валентины Терешковой и в сквере имени Караева. Согласно проекту, для обустройства пляжной зоны должно было быть поставлено около 140 тыс. т специализированной гальки. Вместо этого на берег завезли обычный щебень и гравий, которые пригодны для строительных работ, но не могут использоваться как пляжеобразующий материал. Фактическая стоимость материала составила около 79 млн руб., при этом он был реализован по цене более 251 млн руб., что привело к хищению свыше 172 млн руб. из бюджета.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В 2025 году он уже был осужден за уклонение от уплаты налогов и до задержания отбывал наказание в виде исправительных работ.

Вячеслав Рыжков