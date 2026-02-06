Семья из Новороссийска лишилась 2,7 млн рублей из-за мошенников

Жители Новороссийска потеряли порядка 2,7 млн руб., пытаясь купить автомобиль через продавца в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции, 64-летний местный житель обнаружил в интернете «фирму», сотрудники которой занимались продажей автомобилей из-за границы. Мужчина связался с представителями компании и договорился о покупке иномарки «Шкода». Впоследствии он перевел на представленные расчетные счета часть денежных средств и стал дожидаться доставки машины.

Подставные продавцы заявили, что покупателю необходимо доплатить деньги за растаможку и оформление машины. После осуществления перевода супруги из Новороссийска осознали, что попали на уловку мошенников. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Полицейские Новороссийска призвали горожан соблюдать правила финансовой безопасности. При осуществлении покупок в интернете рекомендуется убедиться в реальности существования той или иной компании-продавца.

София Моисеенко