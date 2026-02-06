В Ростовской области автобус столкнулся с фурой на трассе М-4 «Дон»

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» автобус ПАЗ врезался в грузовик из-за несоблюдения дистанции, двое пассажиров доставлены в больницу. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, авария произошла 6 февраля в 6:30 на 990-м километре федеральной трассы. 34-летний водитель автобуса ПАЗ-4234-04 1992 года рождения не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика «Ситрак C7H» с полуприцепом. За рулем фуры находился 39-летний водитель.

В результате столкновения пострадали два пассажира автобуса — мужчины 33-х и 70-ти лет. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

Валентина Любашенко