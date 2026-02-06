Экспорт зерновых через кубанские порты сократился на треть в 2025 году

Экспорт зерновых культур через морские порты Краснодарского края в 2025 году составил 32,9 млн т, что на 36,5% меньше показателя 2024 года, сообщили «Интерфаксу» в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Основную часть поставок составила пшеница — 30,7 млн т, также было экспортировано 1,9 млн т ячменя, 192,3 тыс. т кукурузы, 51,3 тыс. т риса и 5,6 тыс. т овса. Поставки зерна осуществлялись в 55 стран, крупнейшими импортерами стали Египет, Турция, Иран, Бангладеш и Саудовская Аравия. В десятку основных направлений также вошли Израиль, Ливия, Судан, Китай и ОАЭ.

За восемь месяцев 2025 года через порты Кубани было экспортировано более 15,8 млн т зерна, что вдвое меньше аналогичного периода 2024 года. Наибольшие поставки приходились на Абхазию, Беларусь и Египет.

Вячеслав Рыжков