Ростовские предприятия нарастили производство молоди рыб на 47,8% за год

Рыбоводные предприятия Ростовской области в 2025 году выпустили 17,3 млн мальков различных видов рыб, что на 5,5 млн штук или 47,8% больше показателей 2024 года. Об этом «РБК Ростов» сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Основными видами выращиваемых рыб стали осетровые (осетр русский, стерлядь, белуга, севрюга), карповые (сазан) и растительноядные (амур белый, толстолобик белый).

Искусственным воспроизводством водных биоресурсов в регионе занимаются десять предприятий. Среди них три обособленных структурных подразделения ФГБУ Главрыбвод: Донской осетровый завод, Аксайско-Донской рыбоводный завод, Рогожкинский рыбоводный завод. Также работают частные предприятия ИП Десятов С.М., ООО «Слободская сагва», ООО «Семикаракорская рыба», АО «Николаевский рыбхоз», ЗАО «Миусский лиман», ООО «ИХТИС».

Выращивание молоди осуществляется в рамках госзадания воспроизводственных предприятий структуры Росрыболовства, в качестве возмещения ущерба водным биоресурсам и среде их обитания, а также за счет частных средств.

В ведомстве отметили, что ежегодно в водоемы региона поступает не менее 5 млн мальков осетровых рыб. Производители не могут каждый год выращивать одинаковое количество, поскольку динамика нерестового хода рыб-производителей в различных хозяйствах отличается и зависит от климатических условий. Кроме того, структура нерестовой части популяции может изменяться со временем и имеет приспособительный характер.

Валентина Любашенко