Ростовская область вошла в топ-3 России по количеству отказов в POS-кредитах

В декабре 2025 года доля отказов по заявкам на POS-кредиты в Ростовской области составила 88,7%. С этим показателем регион занял третье место в топ-30 России по числу отказов в товарных кредитах. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Лидерам антирейтинга стали Краснодарский и Ставропольский края. В этих регионах доли отказа в POS-кредитах 89,5% и 89,2% соответственно.

Наименьшие доли отказов по заявкам на POS-кредиты в декабре 2025 года были зафиксированы в Приморском крае (83,5%), Удмуртской Республике (85,3%), Хабаровском крае (85,9%), Санкт-Петербурге (86,3%) и Нижегородской области (86,3%). В Москве данный показатель в декабре 2025 года составил 86,4%.

В целом по России доля отказов по заявкам на товарные кредиты в декабре 2025 года составила 88,2%, что на 6,7% больше год к году.

По данным аналитиком НБКИ, одобрение товарных кредитов остается низким из-за осторожности банков и ограничений для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Снижение ключевой ставки не привело к росту числа качественных заемщиков. Несмотря на высокую конкуренцию заемщиков с кредитным рейтингом выше 750 баллов, доля отказов по POS-кредитам для них находится на уровне 63%.

Наталья Белоштейн