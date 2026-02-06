В Нововоронеже благоустроят сквер у фонтана

В 2026 году в городе-спутнике Нововоронежской АЭС — Нововоронеже благоустроят два значимых и любимых горожанами места: сквер «30 лет Победы» и входную группу в парк. Об этом сообщил глава городского округа город Нововоронеж Роман Ефименко во время рабочей встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Благоустройство сквера у фонтана стала возможным благодаря победе Нововоронежа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя РФ. Объем финансирования составит 113 млн рублей.

Второй объект получит новую жизнь за счет победы в онлайн-голосовании по выбору общественной территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Размер гранта — 15,8 млн рублей.

Роман Ефименко представил губернатору предварительные итоги социально-экономического развития города в 2025 году и рассказал о перспективах и планах работы. Глава Нововоронежа сообщил, что несмотря на сложные экономические условия, город продолжает динамично развиваться. Темп роста объема производства в целом по промышленным видам деятельности за прошлый год составил 124,4% относительно уровня 2024 года. Показатель «Объем отгруженных товаров» — 117,7 млрд рублей.

Объем инвестиций за 2025 год оценивается с ростом 125,8% и составляет 7,3 млрд рублей. Основные инвестпроекты территории связаны с развитием Нововоронежской АЭС. При поддержке атомной станции в городе в прошлом году капитально отремонтировали школу №3, Дворец культуры, кинотеатр «Уран», благоустроили городской парк.

— В 2026 году планируем начать новые проекты по изготовлению металлоконструкций и металлоизделий для нужд ТЭС и АЭС, а также будем

расширять производство систем безопасности периметра для атомной промышленности, нефтеперерабатывающей отрасли, аэропортов. Общий объем инвестиций этих проектов — 3 млрд рублей,— рассказал Роман Ефименко.