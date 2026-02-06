Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Усиление ветра и ливни ожидаются в Новороссийске

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Погода может ухудшиться в Новороссийске, о чем уведомили в пресс-службе администрации города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно прогнозу Краснодарского ЦГМС, 8 февраля местами в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и усилением ветра до 20 м/с. На реках Черноморского побережья возможно повышение уровня воды до неблагоприятных отметок.

В мэрии Новороссийска жителей призвали следить за сообщениями СМИ, радио и телевидения.

