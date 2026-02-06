В Ростове частично восстановили трамвайное движение после непогоды

В Ростове продолжается восстановление трамвайного сообщения после непогоды. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По информации Департамента транспорта, маршрут №1 функционирует в обычном режиме. Движение по маршрутам №4 и №6 временно прекращено. Маршруты №7 и №10 курсируют по сокращенной схеме от площади Мичурина до Центрального рынка.

«МУП «Ростовская трамвайно-троллейбусная компания» ведет очистку путей в круглосуточном режиме.Поверхность рельсов обрабатывают с помощью техники, внутреннюю часть приходится чистить вручную. На стрелочных переводах лед удаляют газовыми горелками»,— говорится в сообщении ведомства.

Валентина Любашенко